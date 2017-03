Cháy lớn khiến hàng trăm hộ dân thấp thỏm

Đám cháy bốc lên dữ dội khi trời nắng gắt và cây cỏ héo hon, trước sợ chứng kiến của người dân địa phương

Sau 15 phút, lực lượng phòng cháy chửa cháy công an quận 9 đã cử 2 xe cứu hoả cùng hơn 10 chiến sĩ phối hợp với dân phòng địa phương tiến hành dập tắt đám cháy. Rất may lực lượng chữa cháy đến kịp hiện trường đã cứu nguy an toàn khu rừng tràm, một công trình xây dựng và hàng trăm nhà dân trước sự nguy hiểm.

Do gió lớn, nắng gắt cùng với địa hình rừng cỏ bìa khô nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau 30 phút đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Đám cháy không gây thương tích về người nhưng lại làm cháy hoàn toàn khu cây xanh ven đường Lã Xuân Oai . Nguyên nhân được người dân cho biết do nắng gắt, oi bức đã phát cháy hoặc có thể do người đi đường vứt tàn thuốc vào đám cỏ khô ven đường.

Theo PHƯỚC TUẦN (TTO)