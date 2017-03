Cháy lớn kho bánh kẹo, trái cây chờ bán tết

Vụ cháy xảy ra khoảng 12 giờ ngày 20-1, người dân phát hiện lửa bùng lên, khói đen bốc cao bao trùm khắp nơi. Hơn 10 xe cứu hỏa cùng lực lượng PCCC và cảnh sát nhanh chóng được điều đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy phải dùng công cụ hỗ trợ để phá mái tôn, tường bao quanh nhà kho, trong kho có nhiều kệ gỗ, thùng xốp, nylon... nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.





Lực lượng cảnh sát PCCC đang chữa cháy tại kho hàng. Ảnh: CTV

Được biết khu vực cháy thuộc Công ty Thương mại Tuấn Minh. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng hiện trường chỉ còn là một đống đổ nát. Thiệt hại ước tính hàng chục tỉ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

 Sáng 20-1, xe khách 51B-075.09 do tài xế Ngô Quang Thành (ngụ TP.HCM) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1, đến đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) thì đột ngột bốc cháy. Tài xế nhanh chóng dừng lại. Toàn bộ 45 hành khách thoát ra ngoài an toàn. Sau 15 phút, lửa trên xe mới được người dân địa phương dập tắt. Toàn bộ phần sau cùng động cơ xe bị hư hỏng nặng. 45 hành khách trên đường về quê Quảng Ngãi ăn tết đã được chuyển sang các xe khách khác để tiếp tục hành trình.

NGUYỄN DÂN - T.LỘC