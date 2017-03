Cháy lớn ở Bệnh viện 7- Hải Dương

Cán bộ y bác sĩ và bệnh nhân được khẩn trương di tản để bảo đảm an toàn



Đám cháy kèm theo khói mù mịt lan ra các Khoa Nội 3 và Khoa Khám chữa bệnh khiến hàng trăm bệnh nhân và người nhà hoảng loạn.Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) đã huy động 5 xe cứu hỏa, 50 cán bộ, nhân viên cùng dụng cụ chuyên dụng có mặt để dập tắt đám cháy.Công an TP Hải Dương cũng huy động 150 cán bộ, chiến sĩ đến phân luồng, điều khiển giao thông trên đường Tuệ Tĩnh và bảo đảm an ninh trật tự, bảo quản tài sản của bệnh viện và bệnh nhân. Lực lượng chức năng và các cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện đã di chuyển toàn bộ bệnh nhân ở các khu nhà ra ngoài. Đến lúc đám cháy được dập tắt lúc 18 giờ 30, chưa ghi nhận thiệt hại về người.Bác sĩ Đào Ngọc Chanh, Phó Giám đốc Bệnh viện 7 nhận định đám cháy có thể xuất phát từ kho quân y bệnh nhân ở tầng 1, thuộc Khoa Nội 2. Hiện nay tất cả những hoạt động khám chữa bệnh và cấp cứu bệnh nhân của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường.Theo TIẾN HUY - HOÀNG BIÊN (Hải Dương Online, NLĐ)