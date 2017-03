Cháy lớn ở kho chứa hàng từ thiện

Hiện trường vụ cháy

Đến 8h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ hơn 1.300 thùng cháo dinh dưỡng, trị giá trên 700 triệu đồng do tổ chức Trẻ em Việt Nam (Children of Việt Nam) thuê kho chứa ở đó và nhiều tài sản khác của công ty cũng bị hư hại. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Sông Tranh (Bee)