Cháy lớn rừng Nam Hải Vân

Sáng 7-7, một số người dân xã Thanh Đức (Thanh Chương, Nghệ An) phát hiện rừng bị cháy dữ dội tại khu vực giáp ranh huyện Thanh Chương và Anh Sơn. Chính quyền địa phương đã huy động gần 500 chiến sĩ bộ đội, công an và kiểm lâm cùng hàng ngàn người dân dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kèm gió Lào khiến lửa cháy lan nhanh, cho đến 17 giờ cùng ngày đám cháy mới được khống chế. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết nguyên nhân xảy ra cháy rừng là do công nhân Công ty Cao su Nghệ An đốt dọn thực bì, gặp lúc trời khô nóng nên đã xảy ra cháy lan vào khu rừng nguyên sinh. ĐẮC LAM Những vụ cháy này đều do sự thiếu ý thức của người dân, du khách. Họ chẳng bao giờ quan tâm đến hậu quả từ những hành vi nhỏ như vứt tàn thuốc, đốt thực bì... Thời tiết nóng như thế này cũng làm cho cháy dễ dàng hơn. Chúng tôi đang phải tuần tra rừng cả ngày lẫn đêm bởi cháy rừng sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Ông TRẦN VĂN LƯƠNG,

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng