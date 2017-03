Cháy lớn tại chợ Vinh

Theo một số người dân, đám cháy xuất phát từ khu vực kiốt bán lưới, hàng sắt và sơn phía nam chợ Vinh. Các tiểu thương đã sử dụng bình cứu hỏa và nước nhưng không thể khống chế được đám cháy. Sau khoảng 15 phút, lửa bùng phát dữ dội và lan rộng ra.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã điều động tối đa lực lượng và xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, việc dập lửa phần nào bị cản trở do hàng ngàn người dân kéo đến xem và hôi của.

Cho đến 22 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Ban Quản lý chợ Vinh cho biết ước tính ban đầu khoảng 110 kiốt hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. Nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn vẫn chưa xác định được.

ĐẮC LAM