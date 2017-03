Cháy lớn tại một xưởng mộc gây thiệt hại 5 tỷ đồng

Anh Trần Sầm Hưng, ở cạnh Cơ sở sản xuất mộc Thanh Vân là người đã phát hiện ngọn lửa bốc lên từ xưởng mộc và đã báo cho chủ nhà, đồng thời gọi lực lượng cứu hỏa tới chữa cháy.



Nhận được tin báo, lực lượng công an đã huy động bốn xe cứu hỏa đến chữa cháy. Tuy nhiên, lúc đó trời gió to, vật liệu lại là chất dễ cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra và thiêu rụi toàn bộ khu nhà xưởng. Tại hiện trường, toàn bộ xưởng mộc đã bị thiêu rụi thành than, một số máy móc trong nhà xưởng cũng cháy trơ khung.



Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, lúc xảy ra vụ cháy, nguồn nước máy ở khu vực này bị cawst nên không có nước để dập lửa. Người dân đã phối hợp với lực lượng cứu hỏa bơm nước từ con mương gần đó lên để dập lửa. Lực lượng cứu hỏa cũng tích cực phun bọt tuyết để khống chế không cho ngọn lửa lan sang các khu vực khác. Đến khoảng 4 giờ, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.



Nguyên nhân vụ cháy đang được các đơn vị chức năng điều tra làm rõ./.

Theo Đức Ánh (TTXVN)