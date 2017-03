Cháy lớn tại Siêu thị Đà Nẵng

(PL)- Khoảng 11 giờ 30 trưa 12-6, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại khu B Siêu thị Đà Nẵng (đường Điện Biên Phủ) chuyên kinh doanh hàng dễ cháy khiến các tiểu thương vô cùng hoảng loạn.

Đám cháy xuất phát từ lô số 31 và lan nhanh sang các quầy hàng bên cạnh. Phòng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã điều hai xe cứu hỏa đến hiện trường. Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng cũng huy động nhân lực từ chợ Cồn, chợ Hàn đến ứng cứu. Thiệt hại do vụ cháy gây ra chưa được thống kê.

Rạng sáng 12-6, người dân chung cư 10 tầng ND5 (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã một phen hoảng loạn khi khói từ tầng hai bốc lên khắp các tầng của tòa nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường, nhanh chóng khống chế đám cháy nên không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do dây điện bị cháy tại hệ thống ngắt điện tự động.

Khẩn trương dập lửa tại xưởng chế biến giấy của Công ty TNHH Việt Trung (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Đ.LAM

Lúc 4 giờ 20 sáng 12-6, lửa lớn đã bùng lên tại xưởng chế biến giấy của Công ty TNHH Việt Trung (phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An), thiêu rụi hoàn toàn kho xưởng, thiết bị máy móc và hàng chục tấn giấy và bột giấy. Lực lượng PCCC Công an tỉnh Nghệ An phải huy động tới 10 xe cứu hỏa và 40 chiến sĩ đến chữa cháy. Sau 3 tiếng đồng hồ đám cháy mới được dập tắt. Vụ cháy cũng thiêu hỏng hai xe ôtô tải đậu trong nhà xưởng. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 5 tỉ đồng.

AX - T.TÚ - Đ.LAM