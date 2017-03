Cháy lớn trên núi Ngự Bình

Cháy sạch nhà do tàn hương Vào lúc 21h45’ tối qua (25/6), tiệm may số 116/22 Nguyễn Sinh Cung, tổ 6, khu vực 2, phường Vỹ Dạ, TP Huế do bất cẩn sau khi cúng 14 Âm lịch đã để tàn hương rơi xuống vải, làm bùng phát ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ cơ sở lẫn vật dụng bên trong. Toàn bộ máy may, vải và đồ dùng gia đình đã bị thiêu rụi toàn bộ. Tổng thiệt hại lên đến gần 50 triệu đồng. Chủ nhân là chị Phan Thị Quỳnh Chi, 31 tuổi cùng 2 con may mắn ra khỏi nhà trước đó nên đã không có thiệt hại về người.