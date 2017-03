Cháy lớn Trung tâm thương mại Hải Dương, thiệt hại khoảng 500 tỉ đồng

Lúc này đang khuya nên chỉ có chợ đêm họp dưới chân trung tâm. Mọi người ở đây nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng hóa của hơn 500 hộ kinh doanh trong trung tâm thương mại đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản của các hộ kinh doanh ước tính khoảng 300-400 tỉ đồng, thiệt hại về cơ sở hạ tầng khoảng 100 tỉ đồng.

Nhận được tin báo, công an tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện của đơn vị và phương tiện của bốn công ty lân cận với tất cả 16 xe chữa cháy tới hiện trường. Đến hơn 7 giờ sáng, lửa vẫn còn bốc cháy dữ dội, cột khói cao đến hàng chục mét. Một nửa nhà phía sau trung tâm thương mại bị đổ sập hoàn toàn. Tòa nhà có nguy cơ đổ sập phần còn lại. Sau hơn 10 tiếng bùng cháy dữ dội, đến hơn 11 giờ 30 lửa cơ bản được khống chế. Về nguyên nhân vụ cháy, Đại tá Phạm Văn Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết có thể xuất phát từ hệ thống điện. Công an đã thành lập ban chuyên án để điều tra.

Lực lượng chữa cháy dùng xe thang tiếp cận hiện trường để dập lửa. Ảnh: N.DÂN

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã triệu tập họp khẩn cấp. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các đơn vị khẩn trương trình phương án xây chợ tạm trên khu đất 6.000 m2 đối diện với trung tâm bị cháy với kinh phí dự kiến 20 tỉ đồng trước ngày 25-9. Ông Hiển cũng chỉ đạo công an tỉnh phải nhanh chóng điều tra, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nếu phát hiện vi phạm sẽ khởi tố vụ án. Ngoài ra, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ cho mỗi hộ tiểu thương 10 triệu đồng, UBND TP Hải Dương hỗ trợ 3 triệu đồng. Tỉnh cũng sẽ có chính sách hỗ trợ miễn, giảm các khoản thuế, phí, khoanh nợ, giãn nợ cho các tiểu thương. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện miễn, giảm tất cả khoản đóng góp cho con em tiểu thương đang học tại các bậc phổ thông; hỗ trợ 3 triệu đồng cho các em là sinh viên.

Trung tâm thương mại Hải Dương gồm bốn tầng. Diện tích sử dụng hơn 12.000 m2 kinh doanh các mặt hàng vải vóc, giày dép, nội thất điện tử, điện máy… Trung tâm được đưa vào sử dụng từ năm 2001.

NGUYỄN DÂN