Cháy ngôi chùa cổ 800 năm tuổi

Hòa thượng Thạch Sách, trụ trì chùa, cho biết: Khoảng 3 giờ sáng, nhà chùa phát hiện lửa cháy từ bên trong ngôi chính điện nên đã báo động cho người dân để giúp chùa dập lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn nên phần nội thất ở khu chánh điện đã bị thiêu rụi. Sau khi Phòng Cảnh sát PCCC của tỉnh điều hai xe chữa cháy đến hỗ trợ mới khống chế được lửa. Do chùa được đổ bằng bê tông kiên cố nên hơi nóng vẫn còn rất cao. Để đề phòng sự cố, sáng 13-8, nhà chùa tiếp tục cho đổ nước lên trên mái chánh điện để hạn chế sức nóng do đám cháy để lại. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hàng trăm triệu đồng, may mắn là không thiệt hại về người.

Khu chánh điện chùa đã bị thiêu rụi. Ảnh: NGÂN KIỀU

Theo Hòa thượng Thạch Sách, nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do nến. Trong chính điện chùa đêm đó có đốt một cây nến cao khoảng 1,2 m, nặng khoảng 40 kg, xung quanh có 40 cây nến lớn nhỏ chưa đốt. Có thể lúc cây nến lớn cháy, nến bị cong và nhỏ lửa xuống nền làm cháy lan sang các cây nến nhỏ… Chùa Tràsathkong là ngôi chùa cổ khoảng 800 năm tuổi, rất nổi tiếng. Đây là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer địa phương. Trong ngày, các ngành chức năng huyện Mỹ Xuyên và tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm hỏi nhà chùa và bàn cách khắc phục vụ cháy.

NGÂN KIỀU - BÁ NHA