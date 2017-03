Cháy nhà, ba em nhỏ được cứu sống

Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng ông Nguyễn Phi Hải (chủ nhà) cùng một phụ nữ hô hoán báo cháy rồi ôm đồ đạc tháo chạy. Do gác lửng nhà ông Hải làm bằng gỗ khiến lửa lan nhanh, khói xông lên bịt bùng. Những hộ dân liền kề bị ngạt khói cũng sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi biết còn ba đứa con trẻ đang ngủ trên gác nhà ông Hải, có người xông vào đám cháy bồng ba cháu nhỏ chạy ra ngoài. Công an phường có mặt phong tỏa hai đầu, ngăn người hiếu kỳ và bảo đảm an toàn tài sản cho dân.

Hiện trường xảy ra hỏa hoạn nhà 120/5 Nơ Trang Long. Ảnh: XN

Hơn 20 lính cứu hỏa cùng bốn xe nước cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh được huy động đến hiện trường khống chế lửa.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã làm nhiều tài sản như tivi, tủ lạnh, máy lạnh và những vật dụng bên trong cháy rụi. Tường nhà nứt ra, hai căn kế bên cháy đen, hư hại.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy, theo nhận định ban đầu có thể do chập điện.

XUÂN NGỌC