Cháy nhà mùng 5 tết, khu chung cư náo loạn

Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào khoảng 11h45 phút ngày 14/2, nhằm ngày mùng 5 tết, tại căn nhà của anh Hoàng Minh C. ở tầng 6 khu chung cư Vicentra nằm trên đường Quang Trung, thành phố Vinh (Nghệ An).

Cắm ấm điện gây cháy cả tủ lạnh và khu bếp

Một số người dân ở khu chung cư cho biết, vào thời điểm trên, khi mọi người đang chuẩn bị ăn bữa trưa thì phát hiện tại các lỗ thông hơi ở tầng 6 xuất hiện những luồng khói đen dày đặc tỏa ra khắp tầng. Sau khi rà soát, đập các lỗ thông hơi ở những địa điểm xuất hiện những luồng khói, người dân đã tìm ra được nơi phát ra đám cháy là một căn nhà trong khu chung cư. Ngay lập tức, các hộ dân đã báo cáo lên quản lý khu chung cư và gọi cứu hộ đến để có phương án dập lửa.

Nhận được tin báo đội Cảnh sát PCCC Nghệ An đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường tiến hành dập lửa. Do chủ nhà khoá cửa đi vắng nên các chiến sỹ cứu hộ phải tìm cách trèo vào bằng đường cửa sổ phía ngoài nhà mới tiếp cận được nơi xảy ra cháy. Sau hơn 10 phút, đám cháy đã được khống chế được hoàn toàn nhưng nhiều vật dụng trong bếp đã bị đám cháy thiêu rụi.

Tại hiện trường khu bếp rộng chừng 8m2 của căn nhà đã bị lửa thiêu cháy đen. Nhiều vật dụng, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm điện và các đồ dùng bị cháy đen nằm ngổn ngang giữa nền nhà. Trên tường, các ổ điện, dây điện bị lửa táp cháy đen, queo lại. Rất may, vụ cháy đã không gây thiệt hại về người và những căn nhà xung quanh. Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh C, chủ nhà chia sẻ: “Các đồ dùng bị cháy thì không quan trọng, nhưng rất may là không có ai bị thương”.

Theo một số người có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ cháy cho biết: do chủ nhà cắm ấm điện để trên tủ lạnh và khóa cửa đi ra ngoài, khi ấm điện sôi và cạn nước đã gây cháy thủng tủ lạnh, gây chập điện, cháy luôn cả những vật dụng xung quanh khu bếp. Khi đám cháy bùng lên, trần thạch cao của căn nhà bị lửa thiêu thủng, làm cháy lớp nhựa của đường ống nước dân sinh chạy qua nên may mắn đường ống nước đã vô tình cứu hỏa cho đám cháy.

Hiện vụ việc đang được ban quản lý khu chung cư Vicentra lập biên bản và điều tra nguyên nhân của vụ cháy.

Ổ điện và đường dây điện của nhà bị lửa cháy đen, queo lại.

* Cùng ngày, cũng vào buổi cơm trưa, tại ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà cùng đồ đạc bên trong.

Ngôi nhà bị cháy là của anh Nguyễn Văn Vũ (41 tuổi). Vào khoảng 8 giờ sáng, cả nhà anh Vũ (2 vợ chồng và 2 con) sau khi ăn sáng xong đóng cửa nhà đi chặt mía thuê ở địa phương khác. Đến khoảng 12 giờ, người dân ở xung quanh phát hiện ngôi nhà anh Vũ đang bị cháy. Lúc này do hanh khô, gió to và ngôi nhà lợp lá nên đám cháy bốc lên rất nhanh khiến cho nhiều người không thể vào dập lửa. Bà con báo cho công an huyện Cù Lao Dung nhưng do ở đây không có xe chữa cháy loại lớn nên không thể khống chế được đám lửa.

Chỉ một lát sau, ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, tất cả đồ dùng sinh hoạt trong gia đình cũng bị cháy rụi.

Một người thân trong gia đình anh Vũ cho biết: Bình thường, vợ chồng anh đi làm xa nhà, còn các cháu buổi sáng đi học xong về ở nhà tự trông nhau. Rất may hôm nay là ngày nghỉ tết nên các cháu đi theo bố mẹ, vì vậy mà thoát đám cháy.



Theo Nguyễn Duy - Tú Nguyễn - Bạch Dương (Dân trí)