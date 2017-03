Cháy nhà ở Bình Thạnh, một người chết

Nạn nhân là Ngô Chí Mạnh (thường trú Nghệ An) đã bị cháy đen tại phòng hát karaoke. Anh Huỳnh Văn Quý, nhà kế bên, cho biết khoảng 7 giờ sáng, anh nghe một tiếng nổ lớn phát ra, kiếng cửa của hai lầu trên cùng vỡ nát. Lực lượng PCCC quận Bình Thạnh đã điều động bốn xe chữa cháy đến hiện trường. Khoảng 20 phút sau, lửa được dập tắt.

Ảnh: XUÂN NGỌC

Đại úy Trần Thanh Nguyên, trực chỉ huy cảnh sát chữa cháy quận Bình Thạnh, cho biết vào thời điểm lực lượng chữa cháy đến thì một ô tô và một số người từ trong nhà lao ra. Trong đó, ông Lê Văn Hiếu (chủ nhà) và hai cô gái (là chị em ruột) đã được lực lượng này đưa đến Công an phường 13 lấy lời khai. Theo ông Hiếu, nguyên nhân cháy là do chập điện. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được làm rõ. Công an phường 13 cũng tiến hành kiểm tra ông Hiếu và hai cô gái vì nghi ngờ họ sử dụng ma túy. Nhiều người dân gần hiện trường cho hay đêm trước đó, nhà ông Hiếu có nhiều thanh niên nam nữ đến hát hò, bật nhạc lớn và nghe như có tiếng cãi vã.

ÁI NHÂN