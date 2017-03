Cháy rụi công ty gỗ rộng hơn 6000m2 ở KCN

Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra lúc 19h hôm qua tại công ty TNHH Huada VN (vốn Đài Loan) chuyên sản xuất đồ gỗ tại khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai làm thiêu rụi 3 khu nhà xưởng liền kề với diện tích hơn 6000m2 nhà xưởng và toàn bộ hàng hóa.



Sở Cảnh sát PCCC công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 20 xe chữa cháy cùng khoảng 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên do khu nhà xưởng quá rộng lại chứa nhiều thùng hóa chất, hàng hóa là đồ gỗ và nhiều chất dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, lửa càng lúc càng bao trùm dữ dội, vì thế đến hơn 22h cùng ngày lực lượng này vẫn chưa khống chế được đám cháy.



Vụ hỏa hoạn xảy ra ngay sau khi hàng trăm công nhân vừa tan ca nên rất may không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên thiệt hại tài sản ước tính rất lớn.



Hiện công nhân vô cùng lo lắng vì năm hết Tết đến, công ty lại gặp nạn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.





Theo Vũ Sơn (Bee)