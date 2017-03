Cháy rụi kho phụ tùng xe máy

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng chục bộ khung sườn xe máy và các phụ tùng khác. Không có thiệt hại về người.

Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Đến gần 10 giờ, lửa đã được dập tắt. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trong những ngày qua, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các tỉnh, thành phía Nam đã xảy ra khoảng năm vụ cháy. Một trong các nguyên nhân là do nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm tăng nguy cơ cháy.

CL