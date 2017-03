Cháy rụi xưởng mộc và cửa hàng tạp hóa

Theo ông Nguyễn Viết Chí, tổ trưởng tổ dân phố số 3, cho biết xưởng gỗ trên của ông Lê Tuấn (trú cùng phường). Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều ba xe chữa cháy đến hiện trường, sau gần 1 giờ mới dập tắt được đám cháy (ảnh). Lửa đã thiêu rụi toàn bộ gỗ nguyên liệu, một số máy móc và làm nứt tường hai ngôi nhà kế bên. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân là do chập điện.

Ảnh: TRẦN CÔNG THI

Sáng 4-2, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ một vụ cháy lớn tại kho hàng tạp hóa và hai gian nhà liền kề ở xã Phước Thành, huyện Tuy Phước và đều do ông Hồ Đức Dũng (ngụ cùng địa phương) làm chủ. Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 23 giờ 30 ngày 3-2, ông Dũng và gia đình phát hiện lửa bốc lên từ trong góc nhà của kho hàng tạp hóa, sau đó bùng lên dữ dội và lan rộng. Lực lượng PCCC công an tỉnh đã huy động gần 25 chiến sĩ và ba xe chữa cháy đến ngay hiện trường. Đến 2 giờ sáng 4-2, lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, toàn kho hàng cùng gian nhà bên trái đã bị thiêu rụi hoàn toàn và làm hư hỏng một phần gian nhà bên phải của kho hàng. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 1,5 tỉ đồng.

LÊ XUÂN - XUÂN VINH