Cháy siêu thị điện máy lớn nhất TP Vinh

Theo người dân sống gần siêu thị, lửa và khói đen bùng phát tại tầng hai của siêu thị, sau đó lan sang tầng ba và bốn. Hàng trăm khách và nhân viên tháo chạy hoảng loạn.

Hiện trường vụ cháy Siêu thị điện máy CK Plaza (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: ĐẮC LAM

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã điều 15 xe chữa cháy cùng 145 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Ngoài ra còn có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Vinh, công an phường tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát phải đập phá hệ thống cửa kính quanh tòa nhà, tiến hành phân chia dập lửa ở bốn khu vực khác nhau của siêu thị.

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Hầu hết đồ gia dụng, hàng điện tử, điện máy đã bị cháy hỏng. Hiện ngành chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính gây cháy và chưa thống kê được thiệt hại. Một số chiến sĩ bị ngất xỉu khi lao vào chữa cháy do hít phải khói độc đã được cấp cứu và hồi phục.

ĐẮC LAM