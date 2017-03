Cháy tại công ty TNHH Daeyang Hà Nội vì chập điện

Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ máy móc, thiết bị kiểm tra, kiểm định, các linh kiện điện tử cho sản xuất điện thoại di động ở phân xưởng trên của công ty, tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.



Theo cơ quan chức năng địa phương, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện ở phân xưởng trên. Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy là ngày nghỉ (ngày Quốc tế Lao động 1/5), không có công nhân làm việc, nên không gây thiệt hại về người.



Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng huy động 4 xe cứu hỏa đến để tổ chức cứu chữa.



Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã bị khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các phân xưởng lân cận trong nhà máy của Công ty.



Công ty TNHH Daeyang Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất các linh kiện điện tử cho máy điện thoại di động của hãng Samsung./.

Theo Việt Hùng (TTXVN)