Cháy tại một khu trọ 9 phòng

Các chiến sĩ PCCC đang cứu hỏa

Người dân sống tại khu trọ tìm kiếm những gì còn dùng được sau đám cháy

Theo ĐẠI VIỆT ( TT)



Anh Thiệp sống cùng vợ tại khu nhà trọ này cho biết anh và vợ đang ở trong phòng thì thấy phòng kế bên đang cháy, chạy ra ngoài xem thì lửa đã cháy mạnh ở tầng trên và đang lan mạnh ở phòng kế bên phòng của anh.Anh Thiệp cùng vợ dọn nhanh đồ đạc mang ra ngoài rồi cùng mọi người lấy nước tại phòng trọ giội liên tục.Một sinh viên ở khu trọ này cho biết đi ra ngoài về đã thấy phòng cháy rồi, chỉ kịp cứu được ít giấy tờ, đồ đạc, quần áo cháy hết rồi.Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Thạnh đã có mặt để dập lửa. Bốn xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ đã tích cực dập lửa.Đến 17g cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.Rất may không có thiệt hại về người.Do ngôi nhà có trần làm bằng gỗ, ván ép và tôn nên đám cháy bùng phát nhanh. Bốn phòng bị thiêu rụi hoàn toàn đồ đạc. Các phòng còn lại cũng bị cháy một phần.Khu trọ này có tất cả 9 phòng, 7 phòng ở tầng dưới và 2 phòng tại tầng trên. Chủ khu nhà trọ này đang sinh sống tại nước ngoài và giao lại việc quản lý ngôi nhà cho chị Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1969). Chị Phương đã được mời lên Công an phường 17 (quận Bình Thạnh) để làm rõ vụ việc.Theo một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nguyên nhân rất có thể do chập điện.Vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. Rất nhiều người dân hiếu kỳ cũng có mặt để theo dõi vụ việc.