Cháy tiệm tạp hóa, hai người chết

Cháy ở KCN Lê Minh Xuân do hóa chất tự cháy Liên quan đến vụ cháy, nổ tại Công ty TNHH Tân Hùng Thái nằm trong KCN Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) vào tối

16- 4, Đại tá Lê Tấn Bửu - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết khoảng 200 cán bộ chiến sĩ, 30 xe nước chuyên dụng và đội cứu hộ cứu nạn được huy động đến hiện trường. Có 15 chiến sĩ bị thương do ngạt khí và hít phải mùi hóa chất đã được sơ cứu tại chỗ và chuyển vào bệnh viện kiểm tra, chăm sóc. Theo Đại tá Bửu, nhà xưởng nơi xảy ra sự cố có hơn 30 loại hóa chất độc hại (một số loại rất dễ cháy nhưng kỵ nước như sodium hydrosulfite (Na 2 S 2 O 4 ), axit formic (CH 2 O 2 )…). Nguyên nhân ban đầu của hỏa hoạn được cho là do sự cố hóa chất tự cháy. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phải tiếp tục khám nghiệm, điều tra làm rõ. XUÂN NGỌC