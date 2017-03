Cháy tiệm vàng, năm người chết

Các nạn nhân đang ngủ và không kịp thoát ra ngoài nên đã gây thiệt hại lớn về nhân mạng.

Do tiệm vàng Đức Anh được khóa quá chắc nên người dân xung quanh không thể phá cửa để vào cứu. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều ba xe cứu hỏa với gần 20 chiến sĩ đến hiện trường và phải 30 phút sau lửa mới được khống chế.

Các nạn nhân được đưa tới BV Đa khoa tỉnh để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngạt khói nên có năm người tử vong gồm: Bà Nguyễn Thị Tý (59 tuổi, mẹ đẻ chị Anh); ba con của chị Anh gồm Nguyễn Đức Tín (11 tuổi), Nguyễn Đông Vũ (tám tuổi), Nguyễn Tiến Minh (sáu tuổi) và cháu ruột chị Anh là Mai Thế Hùng (10 tuổi); bốn người bị thương gồm: hai vợ chồng chị Anh, người giúp việc, anh Mai Tiến Dũng (bố cháu Mai Tiến Hùng) và một cảnh sát tham gia chữa cháy tại hiện trường.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, thăm hỏi nạn nhân tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Những bảo vệ của Chi nhánh Ngân hàng VietinBank tại Quảng Ninh (nằm đối diện với tiệm vàng) phát hiện vụ cháy lúc 2 giờ 40 phút sáng và báo cho lực lượng cảnh sát PCCC cùng chạy sang hỗ trợ gia đình nạn nhân. Theo những nhân chứng chứng kiến sự việc, đám cháy bắt lửa từ biển hiệu quảng cáo được lắp đặt ngay trên cửa cuốn tầng một tiệm vàng. Sau đó lửa lan vào tầng hai, thiêu rụi toàn bộ căn phòng này.

Chiều 26-7, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh), cho biết sáng 26-7, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Bước đầu xác định nguyên nhân cháy do chập điện biển quảng cáo. Hiện những người bị thương thuộc gia đình bị nạn đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Quảng Ninh, riêng chiến sĩ PCCC bị thương đang được điều trị tại BV 19-8, Bộ Công an.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy đã đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục vụ cháy, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng và nạn nhân bị thương, yêu cầu BV Đa khoa tỉnh huy động bác sĩ, trang thiết bị tốt nhất để chữa trị cho những người bị thương. UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ cho người bị nạn với các mức 6 triệu

đồng/người chết, 3 triệu đồng/người bị thương. UBND TP Hạ Long hỗ trợ 6 triệu đồng/người chết, 2 triệu đồng/người bị thương.

MAI NGUYỄN-TRỌNG PHÚ