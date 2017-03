Cháy vỉa than tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm

Cửa lò nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Đinh Mạnh Tú/TTXVN)

Khi phát hiện có cháy, Công ty cổ phần than Hà Lầm đã dừng sản xuất sơ tán toàn bộ công nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm; khẩn trương báo cáo Vinacomin.



Hiện Công ty Cổ phần than Hà Lầm đang tích cực phối hợp với Trung tâm cấp cứu mỏ tiến hành xây tường bao vây khu vực xảy ra cháy để tiến hành bơm nước dập đám cháy, khẩn trương khắc phục sự cố để khôi phục sản xuất.



Trước đó, 0 giờ ngày 4/3, tại lò dọc vỉa, mức -35, phân vỉa 6B, khu Lộ Trí, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên than Thống Nhất thuộc Vinacomin cũng đã xảy ra cháy vỉa than.



Công ty than Thống Nhất và Trung tâm Cấp cứu mỏ xây được bốn tường chắn và tiến hành làm hai trạm bơm khí nitơ vào vùng cháy. Đến ngày 11/3 vừa qua mới cơ bản khắc phục được sự cố./.





Theo Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)