Cháy xe giường nằm, 40 hành khách thoát chết

40 hành khách trên xe may mắn thoát chết. Theo các hành khách, xe khách 37S-7431 (của nhà xe Tuấn Việt) chạy từ Hà Nội về Nghệ An đến địa điểm trên thì phát ra tiếng nổ dưới buồng máy rồi lửa bốc lên. Hành khách hoảng loạn kêu la, nhốn nháo trong xe. Lái xe đã bình tĩnh điều khiển xe tránh xa cây xăng rồi hướng dẫn hành khách đập kính thoát hiểm.

Lúc này lửa lan ra đầu xe, bốc cháy dữ dội. 30 phút sau xe chỉ còn trơ khung sắt. Trong lúc cứu hành khách và hành lý trên xe, tài xế bị bỏng nhẹ.

Khoảng 3 giờ sáng 1-8, xe tải 49X-0678 đang lưu thông trên quốc lộ 20 đã lao vào nhà một hộ dân ven đường Lê Thị Riêng, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tại hiện trường, chiếc xe tải đã tông vào bên hông phòng khách và xuyên qua tận vách bên kia của căn nhà. Tai nạn khiến ông Chu Quang Vinh (chủ nhà) và vợ là bà Vũ Thị Kim Hương bị thương nặng do tường sập đè lên. Trong nhà ông Vinh còn ba người con, rất may là ngủ ở phòng khác nên thoát nạn. Ngay sau vụ tai nạn, người dân chung quanh đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo tin ban đầu từ Công an TP Bảo Lộc, nguyên nhân do xe bị mất lái và thắng. Xe tải gây tai nạn của Xí nghiệp Xây dựng giao thông Đông Lực. Tài xế điều khiển là Trần Thanh Đệ (trú phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

Đ.LAM - H.THANH - AX