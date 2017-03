Cháy xưởng may giày, 13 người chết

Lúc 16 giờ ngày 29-7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xưởng may gia công mũ giày ở thôn Đại Hoàng 3, xã Tân Dân (An Lão, Hải Phòng) khiến 13 công nhân chết (10 nữ, ba nam), 25 người bị thương nặng. Đây chỉ là số liệu thiệt hại ban đầu trong khi đang chờ cơ quan chức năng thống kê chính xác.

Lửa chặn đường thoát

Chị Bùi Thùy Linh, nhà ở đối diện xưởng may, cho biết: “Đám cháy bắt đầu bùng lên từ cửa vào xưởng may rồi cháy vào các vật liệu sản xuất. Những người dân trong khu vực đã mang nước dập lửa nhưng không hiệu quả, đám cháy ngày một bùng to. Khoảng 30 phút sau khi cháy, ba xe cứu hỏa đã đến hiện trường dập lửa, sau hơn chục phút chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt”.

Khi xảy ra hỏa hoạn, trong xưởng gia công giày có 44 công nhân đang làm việc. Thấy cháy lớn, nhiều người ngồi gần cửa đã liều lĩnh băng qua ngọn lửa chạy ra ngoài, được người dân đưa đi cấp cứu. Một số công nhân dồn lại phía cuối căn xưởng rồi mắc kẹt tại đó do xưởng không có cửa hậu. Một số người sau đó được công an dập lửa cứu ra. Sáu xe cứu thương đã đưa người bị thương đi cấp cứu.

Các công nhân may mắn thoát khỏi đám cháy đang được cấp cứu tại BV Việt Tiệp. Ảnh: H.HOÀNG

Nhiều người dân bên ngoài đành bất lực đứng nhìn những nạn nhân bên trong bị lửa thiêu cháy. Anh Huân ở xã Tân Dân, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: “Tôi tiến đến sát cửa sổ phía sau, nghe vợ tôi mắt thất thần nhìn tôi, gào lên “anh ơi cứu em” mà tôi không thể làm gì nổi…”.

Ông Phạm Văn Mợi, Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng, cho biết vụ cháy đã khiến 13 công nhân bị chết, 25 người khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng, sức khỏe rất nguy kịch. Chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa bốn xe ô tô chở 13 thi thể ra khỏi hiện trường đưa đi khâm liệm để tổ chức mai táng.

Bắt sáu nghi can

Đêm 29-7, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy. Theo đó, xưởng may này do chị Bùi Thị Hiên (ngụ xã Tân Dân) cùng chồng là A Phong (quốc tịch Trung Quốc) làm chủ. Vợ chồng chị Hiên thuê căn xưởng rộng khoảng 150 m2, xây dựng tạm bợ của vợ chồng ông Bùi Đức Lạng và bà Bùi Thị Sự. Căn xưởng cấp bốn lợp tôn được chủ xưởng thuê ông Lê Văn Bảy xây dựng. Xưởng chỉ có một cửa ra vào, phía sau không có cửa thoát hiểm. Mỗi ngày xưởng may có khoảng 45 nhân công làm việc.

Chiều 29-7, chủ thầu Lê Văn Bảy cùng ông Ninh (em rể ông Bảy) đến trèo lên mái nhà hàn cột thu lôi chống sét. Chị Nguyễn Thị Hảo - một công nhân may tại đây kể lại: “Khi hai người thợ hàn trèo lên mái nhà xưởng để hàn, lúc này chồng chị Hiên bảo không được hàn nhưng một người đàn ông khác nói cứ hàn đi. Được khoảng 10 phút thì tàn lửa lan ra cháy tấm lót trên mái, lửa rớt xuống dưới nền nhà bắt vào các tấm vải, nylon dùng may giày bùng cháy dữ dội”.

Thượng tá Phan Xuân Lai, Trưởng Công an huyện An Lão, cho biết công tác khám nghiệm hiện trường sẽ được tiến hành ngay sau khi gia đình các nạn nhân đến nhận diện người thân. Bước đầu công an đã tiến hành điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy cùng những người liên quan. Ngay tối 29-7, công an đã khởi tố, bắt sáu nghi can về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đại diện lãnh đạo TP Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ việc. Bước đầu TP hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. UBND huyện An Lão cũng quyết định hỗ trợ cho nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và người bị thương 3 triệu đồng/người.

HUY HOÀNG