Chê chủ tịch UBND tỉnh trên facebook, bị phạt tiền và kỷ luật

Chiều 14-11, ông Trương Minh Thuần, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh An Giang cho biết sở này đã ra quyết định xử phạt bà Lê Thị Thùy Trang, tổ trưởng tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Long Xuyên (TP Long Xuyên) và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc, nhân viên Điện lực An Giang mỗi người 5 triệu đồng, do cả 2 vi phạm truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin nhằm xúc phạm uy tín danh dự người khác.

Còn bà Phan Thị Kim Nga, phó văn phòng Sở Công thương được nhắc nhở, không bị xử phạt.

Trước đó, sau khi đọc báo nội dung Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm chủ tịch tỉnh UBND tỉnh An Giang, bà Trang tải lại thông tin này lên facebook cá nhân rồi vào bình luận chê chủ tịch UBND tỉnh: nhìn cái mặt kênh kiệu… Từ đó nhiều người, trong đó có ông Phúc vào comment (bình luận), like trên facebook của bà Trang.

Ông Thuần cho biết bà Nga không trực tiếp sử dụng tài khoản của mình, mà sử dụng tài khoản của chồng mình là ông Phúc sử dụng để câu like theo nên không bị phạt tiền.

Ông Phúc bị xử phạt hành chính và bị Điện lực An Giang phê bình trong toàn đơn vị. “Hành vi của bà Trang và ông Phúc vi phạm truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin nhằm xúc phạm uy tín danh dự người khác.

Căn cứ Nghị định 66/NĐCP ban hành ngày 13.11.2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính tần số viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến, mỗi người bị phạt hành chính 5 triệu đồng là đúng quy định. Đây là mức xử phạt đầu khung, có tính nhắc nhở”, ông Thuần nói.

Ngoài bị xử phạt hành chính, cả ba cá nhân trên còn bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền. Ông Lý Thanh Tú, phó giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh, cho biết ban giám hiệu Trường THPT Long Xuyên vừa kỷ luật bà Trang hình thức khiển trách về hành chính, căn cứ theo Luật Viên chức và Nghị định 27/2012 ngày 6.4.2015 của Chính phủ.

“Việc kỷ luật này sở có đề nghị trường xem xét, sau đó sở xét lại thấy mức kỷ luật này là đúng, bởi cô Trang có vi phạm”, ông Tú nói.

Bà Mai Thị Ánh Tuyết, giám đốc Sở Công thương An Giang cho hay bà Nga vừa bị Đảng ủy và ban giám đốc sở xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo về Đảng và chính quyền, cho điều chuyển làm công tác khác, căn cứ quy định 181-QĐTW của Bộ Chính trị và Luật Cán bộ công chức theo Nghị định số 34/2011 của Chính phủ.

Việc xử phạt, kỷ luật này dư luận ở An Giang hiện có nhiều ý kiến khác nhau. Phần lớn cho rằng việc xử lý căn cứ vào quy định pháp luật như Luật Viên chức, quy định về Đảng là có cơ sở. Tuy nhiên nếu xét về tình và cân nhắc xem xét kỹ thì mức độ vi phạm của ba cán bộ trên chưa đáng bị xử lý nặng như thế, vô tình tạo thêm dư luận không tốt.