Chém bốn dân quân vì “biết nhà mà không chỉ”

Theo đó, chiều 23-6, Tú chạy xe ô tô biển số 60B-001.10 chở Chu Văn Thao đi cùng khoảng 20 thanh niên khác mang theo dao, mã tấu, súng hơi, dao tự chế, ống tuýp xuống TP Vũng Tàu. Mục đích của nhóm Tú là tìm đánh anh Tuấn (ngụ phường 7, TP Vũng Tàu). Giữa Tú và anh Tuấn không quen biết nhau nhưng do anh Tuấn có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn với một người khác nên Tú đứng ra “dằn mặt” giùm.

Rạng sáng 24-6, Tú, Thao đi hai xe máy chở hai đồng bọn cầm theo hung khí đi tìm nhà anh Tuấn. Do không nhớ cụ thể địa chỉ nhà của anh Tuấn nên Tú vào chốt dân quân tự vệ khu phố 2 (phường 7, TP Vũng Tàu) để hỏi. Lúc này anh Trần Quốc Trung (dân quân tự vệ) trả lời không biết. Sau đó nhóm của Tú tìm được nhà anh Tuấn. Lúc này anh Tuấn không ở nhà nên Tú cùng đồng bọn xông vào chém cửa, bảng hiệu, dây điện nhà anh Tuấn. Chém xong, cả nhóm quay ra chốt dân quân tự vệ. Cho rằng những dân quân cố tình không chỉ nhà Tuấn nên đồng bọn của Tú dùng súng hơi đánh vào đầu anh Thạch Kim Phúc, anh Nguyễn Hùng Hậu và đánh vào bụng anh Trần Hoàng Nghĩa. Đồng thời, Tú dùng dao chém vào đầu anh Trung gây thương tích. Sau khi hành hung bốn dân quân, cả nhóm bỏ chạy về quán Ốc Nốc để cùng nhậu với những đối tượng khác đang ngồi chờ tại đây. Tình cờ Công an phường 3, TP Vũng Tàu đến kiểm tra ô tô thì các “chiến hữu” trong nhóm bỏ đi, chỉ còn lại Tú. Phát hiện trên xe có mã tấu, súng, công an đã đưa Tú về trụ sở làm rõ.

Qua đó, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác minh làm rõ vụ việc Tú đưa “hàng nóng” cùng đồng bọn xuống TP Vũng Tàu để “xử” anh Tuấn.

Được biết hồ sơ vụ việc có thể chuyển về cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng. Do trước đó nhóm của Tú cũng bị tình nghi có liên quan đến một số vụ án trên địa bàn Đồng Nai.

TRÙNG KHÁNH