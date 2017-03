Chết đuối vì biểu biễn tài năng bơi lội

Sáng 9/3, thi thể của anh Nguyễn Văn Năm (tức anh Lượm), 45 tuổi chết đuối tại hồ CK7 đã được người dân địa phương trục vớt và được người nhà anh ở khu phố 14, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đưa về mai táng tại địa phương.

Theo người nhà của anh Năm, vào ngày 8/3, anh Năm và 7 người khác cùng quê đã tổ chức đi dã ngoại mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại hồ CK7 thuộc thôn Nhị Hà 1, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận). Trong lúc sinh hoạt dã ngoại, anh Năm cùng những người khác tổ chức ăn uống no say. Sau đó, anh Năm nói với những người cùng đi là sẽ biểu diễn tài năng của mình bằng cách bơi qua hồ CK7 để mọi người xem. Tuy được mọi người cùng đi can ngăn nhưng anh Năm không chịu nghe lời, ngang nhiên nhảy xuống hồ để bơi.

Do mọi người cùng đi không để tâm và khi bơi được một đoạn thì anh Năm đã hụt hơi và đã chìm xuống hồ nước sâu. Mãi thời gian khá lâu mọi người mới phát hiện không thấy anh Năm nên đã tri hô kêu cứu. Được nhiều người dân địa phương tích cực tìm kiếm, giờ thi thể anh Năm đã được tìm thấy, trục vớt đưa về gia đình.

Theo TTXVN/VTC