Chết ngạt trong cống thoát nước

(PL)- Sáng 11-8, tổ công nhân của Xí nghiệp Thoát nước lưu vực Nam Tham Lương (Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM) đang nạo vét gần đường Tân Kỳ Tân Quý - kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì phát hiện một người chết trong đường cống (ảnh).

Theo anh Phạm Đình Phùng, tổ công nhân nạo vét đường cống có ba người, hai người đứng trên và anh Be trực tiếp chui xuống cống để lấy bao cát đưa lên. Khoảng hai phút không thấy anh Be lên miệng hố ga nên anh Phùng giục hai công nhân khác chui xuống cống sâu khoảng 2 m kiểm tra. Sau khi xuống cống không thấy anh Be, các công nhân gọi điện thoại đến Đội cứu hộ - Sở Cảnh sát PCCC. Khi đội thợ lặn cứu hộ đến hiện trường, bơi vào trong đường cống phát hiện anh Be đã chết và nằm cách miệng hố ga khoảng 10 m. Anh Be chỉ đeo kính lặn, không buộc dây hoặc mang theo thiết bị bảo hộ lao động khi vào cống lấy bao cát.

Công an quận Bình Tân tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chết. Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM đã hỗ trợ kinh phí cho gia đình anh Be mai táng.

V.THUẬT