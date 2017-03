‘Chết’ vì đa cấp kiểu mới - Bài 4: Đừng để đa cấp ‘bịp’ dân

Chính chúng ta đang tự lừa mình! Sau loạt bài “Chết vì đa cấp kiểu mới”, Pháp Luật TP.HCM nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến: @ Bạn đọc NM: Ở quê tôi đa cấp hoành hành dữ dội. Nhiều người bị lôi kéo vô gói chăm sóc sức khỏe nhưng chăm sóc gì đâu. Chủ yếu là kêu người thành lập chân rết để lấy hoa hồng “khủng”. Người tham gia có cả vợ công an, hội phụ nữ... Một cựu quan chức nói với tôi, trước đây khi phụ trách kinh tế, ông ra sức bảo vệ và đề nghị chấp nhận kinh doanh đa cấp ở Việt Nam bởi ông nghiên cứu thấy đa cấp ở nước ngoài có thể giúp người già, người nghèo chăm chỉ bán hàng kiếm thu nhập. Nhưng khi đa cấp tràn vào thì không quản nổi và ông hối tiếc. Biết bao gia đình lụn bại nhưng chế tài lỏng lẻo. @ Nguyễn Thị Phượng: Có việc gì không làm mà có tiền không? Có việc gì mà bỏ tiền đầu tư thì rồi chờ lãi “khủng”? Tại các bạn không muốn làm mà vẫn muốn có tiền nhiều. Một số cá nhân lợi dụng và “đánh” vào suy nghĩ ngồi mát ăn bát vàng nhưng tại sao các bạn không nghĩ có làm thì mới có ăn mà người ta nói không làm vẫn có ăn lại nghe. Ngành kinh doanh đa cấp sao nó được cấp phép hoạt động? Theo tôi, bán hàng đa cấp không xấu, không phải lừa đảo mà chính chúng ta đang tự lừa mình. Có rất nhiều công ty đa cấp chân chính và phải bỏ công bỏ sức mới có thu nhập. @ Huỳnh Hoàng Phong: Nên kiểm soát thật chặt hình thức kinh doanh này. Nếu cần thì nên có một tổ công tác đặc biệt trong bán hàng đa cấp. Thực tế nhiều đơn vị chuyên đi dụ dỗ, lôi kéo để người trước lừa người sau và người này lại lừa tiếp người sau nữa để mong tìm lại số tiền mình bị lừa... Những người này vào vòng xoáy lừa mãi cho đến khi bị thiệt hại về vật chất, chưa kể đến những tổn thất về tinh thần do sự lừa dối gây ra cho họ hàng, vợ, bạn thân. Chung quy là do ham lợi, xem trọng vật chất đã gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.