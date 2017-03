Chị Hồng: ‘Tôi vẫn tiếp tục nghề ve chai!’

Trao quà, trao cả tấm lòng Sau khi tranh thủ giao lưu với bạn đọc tại báo Pháp Luật TP.HCM, chị Hồng bỏ cả ăn trưa tất bật đến thăm, tặng quà cho Hội Người mù quận Tân Bình. Chị nói thường ngày đi mua ve chai ngang qua hội, thấy các cô chú, anh chị nơi đây đều có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thấy nhiều người có điều kiện thường đến giúp đỡ vật chất. Chị luôn thầm nhủ nếu nhận được tiền, chị nhất định sẽ đến cơ sở này để làm từ thiện. Chị biết được các thành viên thường xuyên có các buổi sinh hoạt giao lưu, ca hát, kể chuyện cho nhau nghe nhưng lâu nay trang thiết bị đã cũ kỹ. Vì vậy từ sáng sớm chị đã tranh thủ đi mua gạo, mua bộ amply, micro để đem đến tặng cho hội. Chị còn để ý đến chi tiết mua micro không dây để các thành viên khiếm thị dễ sử dụng, không bị vấp dây trong lúc giao lưu văn nghệ với nhau. Trưa 3-6, trong không khí đầm ấm tại Hội Người mù quận Tân Bình, chị Hồng đã trao tặng hội dàn amply cùng 700 kg gạo để ban chủ nhiệm hội chia sẻ lại cho các thành viên, mà đa số ai cũng có hoàn cảnh khó khăn. Chiều cùng ngày, chị đến chùa Từ Hạnh, phường An Lạc, quận Bình Tân để tặng quà bánh, gạo cho chùa và các em nhỏ mồ côi, người già không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng tại đây. Thông qua một người quen ở gần xóm, chị Hồng biết ngôi chùa này đang nuôi dưỡng gần 100 em nhỏ bị bỏ rơi, bị bệnh, trẻ em nghèo được gia đình đưa đến gửi và hàng chục người già cô đơn, không nơi nương tựa. Trước đó chị Hồng đã đến thăm chùa và cảm nhận chùa rất tận tâm chăm sóc những người kém may mắn.

Chị Hồng tặng quà cho các cụ già ở nhà dưỡng lão thuộc chùa Từ Hạnh - 392/1 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân vào chiều 3-6. Ảnh: P.TĨNH Khi thấy chị Hồng cùng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà bánh, các cháu nhỏ mồ côi được nuôi dưỡng trong chùa vui mừng, hò reo phấn khởi. Một sư cô chia sẻ: “Tôi mừng cho cô Hồng nhờ có phước đức mà được hưởng may mắn, từ sự may mắn đó mà những người nghèo khổ, cô đơn cũng được chia sẻ”. Chị Hồng cho biết sẽ về quê, trích ra 100 triệu đồng làm nhà tặng cha mẹ chồng và cha mẹ đẻ. Nếu thấy ở quê ai già cả, ốm yếu và khó khăn quá chị sẽ trích ra ít trăm tặng họ uống sữa, mua đồ ăn, coi đó như chia sẻ sự may mắn của mình với những người kém may mắn. Suốt thời gian qua, biết vợ chồng chị Hồng không biết chữ, không rành đường sá đi lại, thủ tục làm việc với cơ quan chức năng nên có những người hàng xóm đã bỏ công ăn việc làm để chở chị đến trụ sở công an làm việc. Anh S., một người trong số đó, chia sẻ: “Tôi thấy cô Hồng hiền lành, ngay thẳng nên vợ chồng tôi tự nguyện giúp được gì thì giúp. Khi cô Hồng nhận được tiền, vợ chồng tôi cũng có nỗi lo lắng nên đã cầu nguyện và luôn luôn dặn dò cô cẩn thận”. H.TUYẾT - P.TĨNH - Liên quan tới nhiều tờ tiền mục nát trong số 5 triệu yen mà chị Huỳnh Thị Ánh Hồng vừa được Công an quận Tân Bình bàn giao chiều 3-6, thông tin từ Ngân hàng Maritime Bank cho hay đã hoàn tất việc scan các mẫu tiền rách và gửi cho ngân hàng đối tác tại Singapore (ngân hàng chuyên thu đổi các loại tiền kém chất lượng). Phía ngân hàng ở Singapore phản hồi sẽ chuyển thẳng cho ngân hàng trung ương của Nhật để giám định, ra quyết định thu đổi. NM - Suốt buổi giao lưu, cứ trả lời xong một câu hỏi của bạn đọc, chị Hồng lại không quên quay sang hỏi PV: “Cảm ơn giùm chị chưa?”, “Nhớ cảm ơn giùm chị”. Trong những câu chuyện trò ngắn của mình, chị cũng liên tục nhắc tới luật sư Hà Hải đã không quản ngại đồng hành cùng chị suốt thời gian qua, giúp đỡ hướng dẫn chị làm các thủ tục cần thiết. “Qua báo Pháp Luật TP.HCM, một lần nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ tôi” - chị Hồng nhắn nhủ. TH