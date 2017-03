Chỉ nên điều chỉnh lễ quốc tang

“Hồn tử sĩ” dành cho ai?

Nghị định 105/2012 về tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức phân ra làm bốn loại: Lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao và lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Trừ các chức danh được tổ chức lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao cán bộ thì công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Kèm theo đó là những điều kiện về những nghi thức rườm rà và vô lý mà dự thảo nghị định lần này không đề cập sửa đổi.

Thử tưởng tượng theo quy định này, một ngày khi chị giáo viên A. đang dạy học ở Trường Mầm non X. mất đi thì trường sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đứng tên để thông báo về lễ tang trên các báo, đài địa phương nơi chị A. công tác. Đồng thời, Trường Mầm non X. phải cùng với gia đình chuẩn bị lời điếu. Chưa hết, nghị định còn điều chỉnh rất chi ly kiểu như khi tổ chức lễ truy điệu thì gia đình đứng bên trái, còn lãnh đạo cơ quan và địa phương đứng bên phải phòng lễ tang, trưởng ban tổ chức lễ tang đọc lời điếu và tuyên bố phút mặc niệm. Trong khi tiến hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ hạ huyệt thì quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ”. Xe tang do cơ quan chủ quản hoặc địa phương nơi người từ trần đã hoặc đang công tác chuẩn bị…

Theo tinh thần của nghị định, việc tổ chức lễ tang đối với người từ trần thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cơ quan, đơn vị đối vối những cống hiến của các bộ, công chức, viên chức và loại bỏ những tập quán lạc hậu, phô trương, lãng phí. Cả nước có hơn 2,8 triệu công chức, viên chức. Xem ra với những quy định như trên thì không chừng sự phô trương, lãng phí còn nhiều hơn so với việc để cho gia đình tự tổ chức. Giả sử gia đình không đủ điều kiện hoặc không muốn thuê dàn quân nhạc để cử bài “Hồn tử sĩ” trong lúc hạ huyệt thì làm sao? Sự cống hiến của viên chức, công chức chỉ là những lao động làm công ăn lương do dân chi trả, là công bộc của dân, đâu đến mức phải được “ngàn năm Tổ quốc ghi ơn” như tinh thần của bài nhạc này vốn dành cho những vị anh hùng có công lao to lớn với đất nước? Nghị định không hề có chế tài (mà nếu có cũng không thể thực hiện) thì tính khả thi không cao. Quy định chỉ mang tính khuyến nghị thì có nên đưa vào nghị định rồi dẫn đến tình trạng lờn luật? Thiết nghĩ trừ lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước thì cán bộ, công chức, viên chức khi mất đi cũng nên để họ bình đẳng với tất cả công dân khác. Hãy để gia đình người đã mất quyết định những nghi thức này, miễn không ảnh hưởng đến ai.

THANH MẬN

Dù tang lễ của ai thì cũng phải trang trọng và có tình, có nghĩa với người đã khuất, tránh phô trương, lãng phí. Những vị vua anh minh ngày xưa, đặc biệt Bác Hồ là tấm gương sáng về việc này. Hành vi giả dối, khoa trương cũng phải bị phê phán để cho xã hội tốt đẹp hơn, đó là điều thiếu mà tôi chưa thấy quy định tại nghị định này.

Ông NGUYỄN VIẾT CHỨC