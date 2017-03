Chỉ nhằm chủ doanh nghiệp để nhắn tin tống tiền

Ngày 31-12-2009, Công an huyện Năm Căn, Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đình Tú, 28 tuổi, quê quán ấp Thôn Đồn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngô Đình Tú tại cơ quan Công an.

Ngày 22-12-2009, ông Văn Thái Hiệp, 50 tuổi (chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc, đá quý Hữu Há) và ông Nguyễn Trọng Nhi, 42 (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên A Hũi - kinh doanh thức ăn tôm), cả hai đều thường trú tại khu vực I, khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, trình báo với Công an huyện Năm Căn: Trước đó khoảng một tuần có một đối tượng dùng điện thoại số 0166.217.7423 nhắn tin vào điện thoại của hai ông với nội dung đe dọa, tống tiền.

Đối tượng này đe dọa nếu trong ngày 25-12-2009, các ông không nộp đủ 30 triệu đồng (mỗi người), thì hắn cho cài mìn nổ tung cửa hàng của ông Hiệp và sẽ bắt cóc hoặc cho xe đâm vào hai đứa con của ông Nhi.

Trong lúc Công an huyện Năm Căn đang điều tra, truy tìm đối tượng thì ngày 23-12-2009, anh Huỳnh Út, 38 tuổi, thường trú ấp Bùi Mắc, xã Đất Mới, huyện Năm Căn, là chủ doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Út, chuyên sản xuất tôm giống cũng đến Công an huyện Năm Căn trình báo về việc bị đe dọa tống tiền. Tin nhắn đe dọa tống tiền gửi đến cho anh Huỳnh Út cũng từ số máy 0166.217.7423.

Sáng 24-12-2009, chưa đến giờ làm việc, thì ông Hiệp đã điện thoại cho lực lượng Công an huyện, báo: Chỉ trong ngày 23-12, đối tượng đã liên tục nhắn trên 15 tin và gọi gần 20 cuộc gọi vào số máy của ông để thúc hối ông nộp tiền... Một ngày nặng nề nữa trôi qua, cả ba người bị hại kể trên được cơ quan Công an thống nhất cho chuẩn bị tiền để nộp theo yêu cầu của đối tượng. Ông Hiệp thì được đối tượng buộc đến điểm hẹn để giao tiền bằng xe môtô, còn ông Nhi thì đối tượng bắt ông phải thuê đò dọc đến điểm hẹn để giao tiền bằng đường thủy. Anh Út thì đối tượng bảo hãy chờ, khi nào hắn phát tín hiệu thì sẽ thuê đò dọc để giao tiền cho hắn.

Sáng 25-12-2009, lực lượng Công an "bủa lưới" tại một số điểm mà đối tượng hẹn với các nạn nhân. Khi người làm công cho ông Hiệp mang tiền đi đến phà Đầm Cùng, thuộc xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, thì bất ngờ đối tượng điện thoại bảo người mang tiền quay về thị trấn Năm Căn. Đến đoạn đường vắng thuộc ấp Cái Nai, thị trấn Năm Căn, đối tượng yêu cầu người mang tiền bỏ tiền vào bụi chuối để cho đối tượng đến lấy. Giờ "G" đã đến; lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng đến lấy tiền. Tuy nhiên, tên này phát hiện có người theo dõi, nên hắn đón xe ôm bỏ chạy.

Sự việc diễn ra ngoài dự kiến, đồng chí Ngô Tấn Quốc, Phó trưởng Công an huyện Năm Căn đuổi theo khoảng 2km, thì bắt được đối tượng. Lúc này lực lượng hỗ trợ cũng kịp thời có mặt để đưa đối tượng về cơ quan Công an. Lực lượng Công an thu giữ trên người của đối tượng 1 điện thoại di động, 3 sim điện thoại, 400 ngàn đồng.

Đối tượng khai tên là Ngô Đình Tú và thừa nhận: Do không có tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định tống tiền các chủ doanh nghiệp. Việc truy bắt được đối tượng đe dọa tống tiền các chủ doanh nghiệp, có tác động rất lớn đến tinh thần của người bị hại và giải tỏa dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.





Theo Ngọc Thúy (CAND)