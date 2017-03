Chiếc xe tải tiền tỷ bốc cháy ngay trước cổng làng

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đức Tưởng/Vietnam+)



Đám cháy được dập tắt sau gần một giờ và không có thiệt hại về người.Chiếc xe tải bị cháy mang biển số 21H-5386 của gia đình anh Lê Mạnh Toản và chị Lò Thị Nga ở tổ 4 phường Cầu Thia.Chiếc xe tải trị giá 1,8 tỷ đồng được anh Toản mua cách đây ba tháng chỉ còn lại 1/2 thân sau xe, phần cabin và 1/2 phía trên thân xe bị cháy hoàn toàn.Được biết, trước đó ba ngày khi chưa có chiếc cổng làng văn hóa của khu phố của tổ 3+4, anh Toản thường để xe tại sân nhà mình. Từ khi cổng làng dựng lên, do kích thước của cổng nhỏ hơn xe nên anh Toản không thể đưa xe về nhà.Tối 19/8, sau khi đi giao hàng về, anh Toản đỗ xe ngoài cổng làng và đã bất cẩn không ngủ lại trông xe mà về nhà ngủ.Khi xe bị cháy gây tiếng nổ lép bép và có mùi khét, một người dân ở gần đó đã phát hiện và thông báo cho gia đình anh Toản.Nhận được tin báo, ngay lập tức cơ quan chức năng thị xã Nghĩa Lộ đã huy động cả công an, quân đội, dân quân tự vệ và nhân dân trong vùng chữa cháy, nhưng do phát hiện muộn nên chiếc xe đã bị hư hại nặng.Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.