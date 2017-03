Sáng 29-10-2009, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quang Hưng, SN 1981, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nhân viên Công ty cổ phần Lê Bảo Minh Hà Nội, can tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cung cấp, cách đây 1 tháng, Hưng được Công ty Lê Bảo Minh Hà Nội giao nhiệm vụ đem tiền từ quỹ của công ty gồm 150 triệu đồng và séc đến một số ngân hàng trên địa bàn Hà Nội để rút tiền và chuyển khoản tổng cộng 3 tỷ đồng cho chi nhánh Sài Gòn của công ty qua tài khoản tại Ngân hàng An Bình ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Sáng hôm đó, Hưng đã tới các ngân hàng rút được tổng cộng 2 tỷ 350 triệu đồng. Tuy nhiên, để thanh toán khoản nợ cá độ bóng đá, Hưng đã chiếm đoạt 500 triệu đồng của công ty nơi y đang làm việc. Hưng đã nhờ một người bạn mang gói tiền 500 triệu đồng của công ty Lê Bảo Minh Hà Nội đi cất giấu. Sau đó, Hưng đến Ngân hàng An Bình giả vờ bị rơi mất túi tiền 500 triệu đồng, rồi thông báo cho kế toán của công ty biết. Sau đó, Hưng và nhân viên công ty đã tới Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa trình báo. Trong quá trình truy tìm số tiền Hưng khai báo bị rơi, CAQ Đống Đa thấy có nhiều uẩn khúc đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ. Lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã nghiên cứu rất kỹ nhân thân của Hưng, phát hiện đối tượng này ham mê cá độ bóng đá và nợ nần rất nhiều người với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Từ những tài liệu, chứng cứ thu được, lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã tiến hành đấu tranh với Hưng. Sau nhiều lần quanh co chối tội, Hưng đã phải khai nhận chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của Công ty cổ phần Lê Bảo Minh Hà Nội để thanh toán các khoản nợ cá độ bóng đá bị thua và tiêu xài cá nhân. Cũng trong quá trình làm rõ hành vi phạm tội của Hưng, cơ quan công an được biết thủ đoạn của Hưng khá tinh vi. Đánh hơi thấy sự nghi ngờ của công ty, đầu tháng 10-2009, Hưng đã dùng 168 triệu đồng còn lại trong tổng số 500 triệu đồng chiếm đoạt được mang đến nộp cho Công ty Lê Bảo Minh Hà Nội nói là tiền đi vay để trả đỡ cho công ty. Vụ án lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Quang Hưng gây ra đang được cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật. Theo Hà Trang (ANTĐ)