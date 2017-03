Chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng nhưng không nhớ nạn nhân

ThS Nguyễn Hữu Vinh (53 tuổi, nguyên giảng viên Trường ĐH Vinh, Nghệ An, là bị can trốn hai lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản) khai nhận đã lừa đảo để nhận tiền của 31 người với số tiền hơn 3 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Vinh không nhớ họ tên, địa chỉ của những người mà ông đã lừa, nhận tiền nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Hiện Phòng PC45 - Công an tỉnh Nghệ An đang đề nghị ai là người đã bị ông Vinh lừa chiếm đoạt tiền, tài sản thì làm đơn đến Phòng PC45 để sớm được giải quyết.

Ông Vinh từng là giảng viên ngành Lý luận văn học khoa Ngữ văn Trường ĐH Vinh và cặp bồ với nữ sinh có con chung. Năm 2009, ông Vinh bị Trường ĐH Vinh cho nghỉ việc. Từ đó, ông Vinh luôn rêu rao là quen biết rộng, có học trò làm to, có thể đưa người ra nước ngoài làm việc và “chạy” việc, “chạy” được dự án. Với thủ đoạn trên, ông Vinh lừa lấy tiền của nhiều người dân ở Nghệ An rồi bỏ trốn. Đầu tháng 6-2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã ông Vinh can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

ông Vinh ra Thanh Hóa lừa người dân và học trò cũ “chạy” dự án lấy 700 triệu đồng rồi cao chạy xa bay. Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã ông Vinh can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Vinh bị bắt giữ khi từ Bình Dương về thăm mẹ con vợ bé (từng là học trò của ông) tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).

TÂM ĐẮC