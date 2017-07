Chiến binh thầm lặng tìm mộ liệt sĩ trên mạng

Ngày 25-6, báo Pháp Luật TP.HCM nhận được thông tin của nhóm do anh Nguyễn Xuân Thắng, đầu mối liên lạc của nhóm gửi tới các cơ quan chức năng. Phần đầu miêu tả: “Đây là thông tin được tổng hợp từ rất nhiều anh chị (tham gia diễn đàn quân sự Việt Nam) do chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thắng chủ trì.

Một số hình ảnh do nhóm cung cấp cho thấy có khả năng tồn tại một khu mộ tập thể tại phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất. Các thông tin ban đầu được nghiên cứu bởi một nhóm kín và dự định cũng sẽ chỉ chuyển cho các cơ quan chức năng khi có đầy đủ thông tin nhất để tổ chức quy tập các liệt sĩ nhưng chưa kịp chuyển thì bất ngờ phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất (khu đường Cộng Hòa - Trường Chinh) có một dự án chuẩn bị xây dựng, hiện đang tiến hành đào móng…”. Thông tin này đã được chúng tôi đăng tải và sau đó là nhiều báo khác thông tin. Đến nay công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đang được tiến hành. Nhiều di vật như áo, vải dù, nịt, ví da... đã được cơ quan chức năng tìm thấy trong quá trình tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại đây. _________________________________ Gần ba năm trước, trong khi đi tìm thông tin về trận đánh ngày 9-4-1975 của C94 F5 tại lộ 4 Long An, tôi may mắn biết bạn Đỗ Duy Sơn (con trai cựu tù Phú Quốc Đỗ Duy San, người may mắn sống sót trong trận Phước Quả). Sơn đã cùng tôi tìm kiếm thông tin của các liệt sĩ C94 F5. Sau lần đó, qua Sơn tôi biết thêm một số thành viên khác ở diễn đàn và họ đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua, giúp tôi tìm chính xác nhiều liệt sĩ để đưa về quê hương. TIỂU THÚY, chương trình

Đi tìm đồng đội, kênh truyền hình Quốc phòng