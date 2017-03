Chiến sĩ công an phá án như phim

Tối nay (19-8), báo Công An TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM sẽ tổ chức buổi giao lưu “Gương sáng phố phường” tại Cung Văn hóa Lao động, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, nhân chào mừng 71 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đại úy Châu Tuấn Cường và Thượng úy Võ Văn Phước Thọ (cảnh sát khu vực phường 12, quận 10) là hai gương sáng của lực lượng Công an TP.HCM được biểu dương dịp này. Thượng úy Võ Văn Phước Thọ đã có nhiều sáng kiến củng cố mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư nên địa bàn anh phụ trách đã giảm hẳn tệ nạn trộm cắp. Trong năm qua, do luôn nắm chắc tình hình an ninh trật tự nên anh đã phát hiện kịp thời và bắt giữ hai đối tượng trốn lệnh truy nã nguy hiểm. Trong đó, một người đã có hai tiền án về tội giết người. Thượng úy Thọ cho rằng bí quyết để anh cùng đồng nghiệp phá án thành công là nhờ vào quần chúng nên anh luôn cố gắng gần dân, hiểu dân hơn. ________________________________

Đến bây giờ, cảm xúc mạnh mẽ nhất của tôi là lúc được ngắm cháu bé an toàn trong vòng tay cha mẹ. Gần ba tháng trời ăn ngủ, thao thức cùng chuyên án, tôi có tình cảm đặc biệt với cháu. Cảm xúc không thể tả được. Cháu bé là động lực rất mạnh mẽ để tôi tiếp tục phấn đấu trong công việc, bảo vệ bình yên cho người dân. Đại úy CHÂU TUẤN CƯỜNG