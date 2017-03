Chiến sĩ công an trả lại dân gần 1 tỉ đồng

Trung úy Vũ Viết Bằng

Ngày 15-9, Công ty TNHH một thành viên Giang Nhàn ở số 110 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang-Hải Dương) tổ chức khai trương cửa hàng xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm. Ngay buổi khai trương, cửa hàng của anh Giang đã bán được hơn 30 chiếc xe máy, tương ứng với số tiền 960 triệu đồng. Do có nhiều việc bận, anh Giang đã để tạm số tiền đó vào túi quà tặng khách dự khai trương.



Ngày 16-9, anh Vũ Viết Bằng đến cửa hàng của anh Giang nhận mấy túi quà cho Công an huyện. Khi về anh Bằng kiểm tra phát hiện số tiền trên. Ngay lập tức, anh Bằng đã gọi điện báo cáo thượng tá Bùi Như Luyến, Trưởng Công an huyện Bình Giang. Sau đó, anh Giang đã được mời lên trụ sở Công an huyện để xác minh và nhận lại số tiền.



Trung úy Vũ Viết Bằng sinh năm 1974, vào ngành công an từ năm 2002, hiện đang cư trú tại thôn Mòi, xã Vĩnh Tuy (Bình Giang). Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, đồng lương khiêm tốn, nhưng trung úy Bằng đã không bị sự cám dỗ của đồng tiền, thật xứng đáng là tấm gương về sự liêm khiết, trung thực của người Công an nhân dân.





Theo Lê Hiền (Hải Dương Online)