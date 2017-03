“Chiêu bài”… mang bầu giả!

Quy trình cấp giấy chứng sinh Khi vào bệnh viện sinh con, sản phụ tự khai vào mẫu do bệnh viện cấp. Sau đó bệnh viện sẽ điền thông tin vào giấy chứng sinh với các nội dung: Tên sản phụ, năm sinh, đăng ký thường trú, số CMND, thời gian sinh con, giới tính, cân nặng... Sản phụ phải đưa CMND, hộ khẩu... để bệnh viện đối chiếu. Trong trường hợp không có giấy tờ nói trên thì phải có xác nhận của địa phương nơi sản phụ cư trú. Tuy nhiên, trong quá trình làm giấy chứng sinh cũng có kẽ hở, cơ sở y tế khó phát hiện. Chẳng hạn sản phụ (tên A) nhưng lại khai tên, địa chỉ... của người khác (bà B), đồng thời nộp CMND, hộ khẩu.. của bà B để bệnh viện đối chiếu. Do ảnh CMND của sản phụ A và bà B hao hao nên bệnh viện khó phát hiện. Cuối cùng, đứa bé do sản phụ A sinh ra nhưng lại là con ruột của bà B. Nếu phát hiện, bệnh viện lập biên bản, yêu cầu sản phụ khai lại. TS-BS HUỲNH THỊ THU THỦY,

Phó Giám đốc BV Từ Dũ TP.HCM