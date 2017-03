Chiêu mua trẻ sơ sinh từ các bà mẹ tuổi teen

Ngày 8/12, một cán bộ điều tra Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sau ít ngày bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi mua bán trẻ em Đặng Quang Hy (66 tuổi ở quận Hai Bà Trưng) đã khai báo toàn bộ sự việc.



Theo đó lợi dụng vợ nhiều năm làm cán bộ y tế, vợ chồng ông Hy thường vào nhiều bệnh viện ở Hà Nội để "săn" trẻ mới chào đời, vờ nhận làm con nuôi. Cầm giấy tự nguyện cho con của các sản phụ, vợ chồng Hy bồi dưỡng mỗi người vài triệu đồng rồi mang đứa trẻ về thuê em gái Bùi Thị Lệ Thuần (48 tuổi) chăm sóc.



Giấy viết tay cho con của những bà mẹ bị công an

quận Hoàn Kiếm phát hiện. Ảnh: T.T.



Đặng Quang Hy, người vừa bị công an xác định liên quan

đến vụ buôn trẻ sơ sinh. Ảnh: H.T.



Theo Thái Thịnh ( VNE)



Sau khi tìm được "nguồn hàng", vợ chồng Hy đến các quán nước, gặp xe ôm nhờ tìm người có nhu cầu mua trẻ em. Mỗi trường hợp giới thiệu thành công, cặp vợ chồng chi 1-1,5 triệu đồng tiền bồi dưỡng.Cảnh sát xác định vợ chồng Hy đã mua bán 5 trẻ sơ sinh. Mỗi cháu bé họ bán trung bình 10-12 triệu đồng, cao nhất tới 35 triệu đồng. Các sản phụ giao con đều còn rất trẻ."Hai bà mẹ đang tuổi 16, một người là sinh viên, số còn lại là gái chưa chồng. Khi cho con, họ đều viết giấy tự nguyện và đưa ra lý do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không thể tiếp tục chăm sóc đứa trẻ....", cán bộ điều tra vụ án nói.Nhìn tờ giấy cho con với những nét vài chữ sơ sài của các bà mẹ trẻ, viên cảnh sát thụ lý vụ án cho biết ông thấy buồn vì nạn "ăn cơm trước kẻng" trong giới trẻ hiện nay. Điển hình là bà mẹ trẻ quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc.Đang theo học lớp 10, cô phải vác bụng xuống Hà Nội. Do bị sinh non, đứa trẻ phải nằm cả tháng trong lồng kính trong khi gia đình không có điều kiện kinh tế. Nghe tỉ tê, người mẹ tuổi teen và ông ngoại đã đồng ý giao đứa trẻ cho vợ chồng Hy với hy vọng bé sẽ được chăm sóc tốt hơn, và nhận bồi dưỡng 2 triệu đồng.Khi vụ án được phanh phui, cơ quan điều tra làm việc với gia đình này, họ cho biết không hề nghĩ đứa trẻ lại trở thành món hàng để kiếm lời của vợ chồng ông Hy."Khi không có điều kiện chăm sóc, các sản phụ có thể đem con đến gửi ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, suy dinh dưỡng thành phố chứ không nên cho những người lạ. Việc làm này sẽ tránh những đứa trẻ trở thành "món hàng" của những kẻ buôn người...", trung tá Kiều Đình Vinh, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khuyên.Cảnh sát đang làm việc với những người liên quan vụ việc. Nếu các bà mẹ có nguyện vọng nhận lại con, nhà chức trách sẽ tạo điều kiện. Còn với hành vi buôn bán trẻ em, ông Hy và bà Thuần đã bị khởi tố. Riêng vợ ông Hy do đang đau yếu nên cơ quan điều tra chưa truy cứu trách nhiệm hình sự.