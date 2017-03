Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, đến mưa to, một số nơi có mưa rất to như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 128mm; Mai Hóa (Quảng Bình) 122mm; Ba Đồn (Quảng Bình) 181mm…

Hồi 13 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Thanh Hóa khoảng 100 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Mưa đã bắt đầu ở các xã ven biển huyện Thái Thụy (Thái Bình) từ trưa 17-7. Ảnh: Tuổi Trẻ

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Như vậy khoảng chiều tối nay (17/7), vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Hải Phòng – Nam Định. Đến 1 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 18/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh còn có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 5 – 7 mét. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 – 5 mét. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

