Chiều tối nay miền Bắc chuyển lạnh

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết từ chiều tối và đêm nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan rộng đến phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, toàn miền Bắc trong diễn ra mưa vừa, có nơi mưa to và giông, trời mát, đêm trời trở lạnh.

Dự báo, từ sáng mai (26/9) nền nhiệt tại các địa phương Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội sẽ giảm thấp nhất về đêm còn 20- 22 độ, trời se lạnh; ngày 24 – 25 độ.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, khu vực vùng núi cao như Sapa, Lào Cai…sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về thời tiết về chiều tối và đêm khi trời chuyển lạnh khá sâu, kèm theo mưa phùn. Mưa lạnh cũng lan rộng và đến khu vực Thanh Hóa.

Tuy nhiên, đợt lạnh này chỉ kéo dài 2- 3 ngày. Khi đợt mưa kết thúc, nền nhiệt toàn miền Bắc sẽ tăng lên.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ chiều tối nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, từ đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 25/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Phía đông Bắc bộ, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, vùng núi có nơi 15 - 17 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vừa, có nơi mưa to và giông, đêm trời trở lạnh; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều và đêm nhiều mây, có nơi mưa to và giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)