Chìm phà ở cửa biển, một phụ nữ thiệt mạng

Chính quyền xã Tam Hải đã báo động ứng cứu khẩn cấp đến Trạm Biên phòng cửa biển An Hòa. Hàng chục thợ lặn trong xã đi ghe máy, ca nô chạy đến khu vực phà bị chìm cứu vớt người gặp nạn.

Đến 11h trưa nay, 38 người được cứu sống, đưa lên bờ an toàn. Riêng Vũ Thị Thiện Thẩm, 27 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, bị sóng nhấn chìm chết đuối.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Tục, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, chiếc phà bị chìm của xã Tam Hải, đưa khách trên quãng đường chỉ dài hơn 800 m, nhưng phải ngang qua cửa biển An Hòa vào xã Tam Quan.

Chiếc phà trước khi xảy ra tai nạn. Ảnh do độc giả Thanh Dũng chụp ngày 19/11.

"Chúng tôi chưa nắm chính xác bao nhiêu người đi trên phà nên công tác cứu hộ vẫn được tiếp tục", ông Tục nói. Phía người dân cho rằng trên phà lúc xảy ra tai nạn có khoảng 35 người và một chiếc xe tải gần 2 tấn.

Ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết thêm, huyện cũng đã chỉ đạo Trạm Biên phòng cửa biển An Hòa cấp tốc đưa ca nô ra cứu vớt người bị nạn. Chính quyền dùng loa kêu gọi các thợ lặn giỏi sống gần cửa biển này đi ghe máy ra hiện trường tham gia cứu hộ.

Chiếc phà gặp nạn do UBND xã Tam Hải làm chủ đầu tư, có giấy phép đảm bảo an toàn hoạt động. Quãng đường từ xã Tam Hải vào xã Tam Quan cách trở bởi cửa biển An Hòa nên vào mùa mưa bão, đò ngang qua lại rất nguy hiểm.

Toàn bộ lực lượng Hải đội 2, bộ đội biên phòng và đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cùng lực lượng tăng cường của Bộ chỉ huy biên phòng, đã tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Theo Trí Tín (VNE)