Chìm tàu chở 940 tấn than, cứu sống tám thuyền viên

Theo Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, chiều tối 6-2, tàu Đại Dương 125 (thuộc Công ty TNHH Dương Cầm, đóng tại Nghệ An) chở 941 tấn than, hành trình từ Quảng Ninh về Nghệ An va đâm với tàu Ấp Bắc 03 (chuyên vận chuyển xăng dầu, thuộc Công ty TNHH VITACO Sài Gòn). Các thuyền viên trên tàu Ấp Bắc 03 đã kịp thời cứu được cả tám thuyền viên tàu Đại Dương 125. Tàu Đại Dương 125 trị giá hơn 3 tỉ đồng và than trên tàu trị giá khoảng 1 tỉ đồng đã chìm xuống biển. Cảng vụ Hàng hải Nghệ An cho biết hiện chưa phát hiện dầu máy và hàng hóa trên tàu Đại Dương 125 làm ô nhiễm trên biển.

Kéo tàu cá ĐNA-90151TS đang bốc cháy ra khỏi khu vực bến đậu. Ảnh: TT

Ngày 7-2, trong khi neo đậu tại khu trú bão trên sông Hàn (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), tàu cá ĐNA-90151TS của ông Lê Văn Lô (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Toàn bộ máy móc, thiết bị trên tàu bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Theo những người chứng kiến vụ việc, tàu cá ĐNA-90151TS nổ máy sạc bình điện để chuẩn bị ra khơi. Khoảng 30 phút sau thì phát hiện có khói đen bốc lên từ buồng máy và phát cháy.

ĐẮC LAM - TẤN TÀI