Chìm tàu chở phân, một người chết

Nguồn tin ban đầu cho biết nạn nhân tên Võ Văn Hậu, người đi trên tàu chở 150 tấn phân, số hiệu AG 04220, do tài công Đào Thi Linh điều khiển.

Vụ tai nạn xảy ra giữa tàu này với sà lan tự hành AL 6677 do tài công Nguyễn Văn Sia điều khiển. Sau vụ tai nạn, tàu AG 04220 chìm, anh Hậu bị mất tích. Đến trưa 24-6, lực lượng cứu hộ mới tìm được xác nạn nhân. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã khám nghiệm tử thi và phối hợp cùng VKS tỉnh này điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

V.THUẬT