Chìm tàu làm hàng chục người chết, mất tích

Ngư dân dùng dây để cứu người bị nạn. (Nguồn: Internet)

Ngư dân dùng dây để cứu người bị nạn. (Nguồn: Internet)

Theo Nguyễn Sơn-Trần Tĩnh (TTXVN/Vietnam+)



Sau khi nhận lệnh, tàu Sar 274 đã lên đường đến hiện trường để tham gia cứu hộ, cứu nạn. Phương tiện trên là của Tiều đoàn 70 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.Hiện lực lượng cứu hộ gồm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, ngư dân địa phương đã tìm và vớt được hơn 22 người, trong đó có 1 người đã chết.Để tăng cường lực lượng, Đại tá Lê Thanh Tùng đã chỉ đạo cho Đồn Biên phòn 260 kêu gọi ngư dân tại chỗ, đồng thời điều động 2 tàu Hải Đội, 2 cano lập tức đến hiện trường tham gia cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, đến 15 giờ cùng ngày, mọi công tác tìm kiếm hầu như rơi vào tuyệt vọng. Lực lượng cứu hộ cho biết thời tiết lạnh cóng, sóng lại lớn nên số nạn nhân còn lại khó có hy vọng sống sót.Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn đã yêu cầu lực lượng Biên phòng và một số phương tiện của ngư dân tiếp tục khẩn trương tìm kiếm với nỗ lực "còn nước còn tát."Ông Nguyễn Cường, người trực tiếp cứu được hơn 10 nạn nhân kể lại: lúc hơn 12 giờ trưa nay, nghe người dân la to có tàu chìm, tôi vứt vội chén cơm đang ăn dở lao về phía bờ biển thì thấy từng tốp người bu vào thùng dầu, phao cứu sinh trôi dọc bờ nên lội ra cứu từng tốp một, lúc đầu là 3 người đưa vào cho dân đưa đi cấp cứu, sau đó lại quay ra tìm thêm được hai người nữa. Lúc này lạnh lắm tưởng không thể bơi tiếp được nữa, nhưng nhìn thấy mấy người nữa bị sóng đẩy dạt vào, tôi lại cố gắng lao ra đưa thêm được 4 người vào bờ.Theo anh Phúc, một người dân của phường Cửa Đại tham gia cứu hộ cho biết đang câu cá tại khu vực này, khi nghe thông tin có tai nạn chìm tàu, anh đã tức tốc chạy đến và cùng với hàng chục người khác ào ra biển cứu vớt nạn nhân.Tuy nhiên sóng lúc này lớn quá nên khó phát hiện được, số nạn nhân bơi được vào gần đến bờ thì cũng đã lạnh cóng, được ngườu dân dìu vào bờ rồi đưa đi cấp cứu. Trong số những người được anh và người dân cứu vớt, có một người đã chết là bà Nguyễn Thị Phượng, người dân xã đảo xin đi cùng phương tiện trên để vào thăm con.Theo nguồn tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, tính đến 17 giờ cùng ngày vẫn còn 7 người mất tích trên biển, thuộc vùng biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trước đó lực lượng chức năng đã vớt được 28 người còn sống và 1 xác người chết.Tuy nhiên, do thời tiết giá lạnh, cộng với sóng lớn nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện lãnh đạo thành phố Hội An cùng lực lượng biên phòng Quảng Nam, Trung tâm II... đang tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm những nạn nhân còn lại.