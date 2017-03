Chìm tàu, ngư dân thiệt hại hơn trăm triệu đồng

Theo đó, khoảng 8 giờ 30, ngày 5-7, tại bãi ngang, xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), tàu đánh bắt QNa 90769 TS do thuyền trưởng Võ Hồng Phi (trú tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) cùng năm thuyền viên khác đang trên đường ra khơi đánh bắt thì bất ngờ bị phá nước làm chìm tàu cách đất liền khoảng 500 m.





Ngư dân đang tích cực trục vớt tàu bị nạn

Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu đã nhờ sự hỗ trợ của tàu bạn QNa 90361 TS của ngư dân Trần Văn Học và tàu cá QNa 90271 TS của ngư dân Lữ Đình Vân, cả hai cùng trú xã Tam Tiến đang ở gần đó chạy lại ứng cứu và lai dắt tàu gặp nạn của thuyền trưởng Phi và các thuyền viên vào bờ an toàn.



Tàu ngư dân đang lai dắt tàu chìm vào bờ. Ảnh HT

Ông Nguyễn Giúp, Chủ tịch xã Tam Tiến, cho hay hiện tàu cá và các thuyền viên đã vào bờ an toàn, tàu cá này do ông Trần Văn Nhuận (sinh năm 1977, trú thông An Thạnh, xã Tam Tiến) làm chủ tàu, tàu chuyên hành nghề chụp mực. Tuy không có nguy hiểm gì về người nhưng thiệt hại tài sản ước tính hơn trăm triệu đồng. Nguyên nhân vụ chìm tàu đang được cơ quan chức năng làm rõ.