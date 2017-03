Chìm xuồng, ba chiến sĩ công an thiệt mạng

Theo Ban Chỉ huy Công an huyện Vũ Quang, chiều 8-12, nhận được tin báo tại cung đường sắt ga Hòa Duyệt (xã Đức Liên), nhiều thanh tà vẹt bị kẻ gian lấy cắp, Công an huyện Vũ Quang liền cử Trung úy Nguyễn Văn Hùng, Trung sĩ Võ Linh Thuận, Thượng sĩ Nguyễn Văn Chiến cùng anh Trần Thế Đại (Phó Trưởng Công an xã Đức Liên) đến điều tra. Ba chiến sĩ Hùng, Thuận và Đại lên một thuyền thúng qua sông trước. Thượng sĩ Nguyễn Văn Chiến chờ đi chuyến sau. Do nước chảy xiết, thuyền thúng bị lật khiến ba chiến sĩ công an tử nạn.

Chiều cùng ngày, lực lượng công an và nhân dân địa phương đã tìm kiếm và vớt được các thi thể lên bờ.

CHÂU LÊ