Chín nghi can chặt gỗ sưa ra đầu thú

Cụ thể gồm Hoàng Hạnh, Thái Xuân Tiềm, Nguyễn Thế Anh, Lê Khánh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Thống, Lê Văn Tiến, Lê Văn Diễn, Trương Tịnh (đều trú xã Phúc Trạch). Bước đầu, những người trên thừa nhận đã chặt phá sưa nhưng bị các băng nhóm cướp mất khá nhiều. Cũng theo UBND xã này, hai người còn lại là Nguyễn Thắng và Hoàng Thạnh (cùng trú xã Phúc Trạch) đã có mặt tại địa phương và sẽ ra trình diện cơ quan chức năng ngày 2-6.

Ngày 1-6, Đội CSGT 5-1 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã bàn giao tang vật 27 kg gỗ sưa cho cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong đó, chủ yếu là cành và rễ cây sưa, do xe khách mang BKS 74K-8681 vận chuyển ra phía Bắc. Tài xế Phạm Văn Sơn (trú Quảng Trị) đã không xuất trình được giấy tờ số gỗ trên.

MINH QUÊ - Đ.LAM